Coronavírus. Rio quer encerrar fronteira com Espanha

Neste sentido, o líder social-democrata admite “a declaração do estado de emergência”.

Rui Rio foi à rede social Twitter reafirmar que “o Governo continua a ter todo o nosso apoio, e mesmo incentivo, para escalar as medidas de combate à Covid-19”.

“Mais vale prevenir do que remediar”, refere.

O presidente do PSD defende “o encerramento das fronteiras com a Espanha”.

Na quarta-feira, o Presidente da República vai reunir o Conselho de Estado para analisar a atual situação do país face à pandemia de Covid-19 e, em concreto, decidir se declara estado de emergência no país.

Também este domingo, António Costa anunciou que amanhã serão ultimados com Espanha os termos das restrições que vão passar a ser aplicadas na fronteira entre os dois países, e disse que o Governo apoiará a decisão do Presidente de impôr estado de emergência no país se tal vier a acontecer.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6 mil mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda agora as 160 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 139 países e territórios. Em Portugal há, pelo menos, 245 doentes. Do total de infetados, mais de 75 mil já recuperaram.