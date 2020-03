Saiba como ajudar os seus filhos a adaptar-se ao isolamento

Idealmente deve haver uma divisão para os pais trabalharem, nesta perspetiva de horário – com um a trabalhar numa hora e outro noutras horas, porque os dois ao mesmo tempo será complicado – e outra divisão para as crianças poderem brincar; outra, se possível, para os mais crescidos poderem estudar, e depois as refeições manter a rotina habitual.

Finalmente, temos a questão dos espaços e parece-me muito importante haver uma definição do que é que acontece onde. Se na sala comum estiverem uns a trabalhar, outros a estudar e outros a brincar e outros a ver televisão, será muito complicado que as coisas corram bem.

O segundo ponto são as tarefas em si. Quem é que as vai executar? Em casal, e quem tem filhos mais velhos, e adolescentes, quem é que cozinha, arruma a cozinha, faz as camas, estuda com os miúdos. Não podemos querer estar a trabalhar e os miúdos estarem a estudar e ao mesmo tempo termos um pequeno que está a brincar. Pode tornar-se caótico querer chegar a tudo e não conseguirmos.

Mas há três pontos que podemos focar e que são essenciais para que as coisas corram com menos conflitos e desorganização.

A psicóloga educacional Rita Faria Blanc está na mesma situação que muitas famílias portuguesas. Mãe de três filhos pequenos, dá-nos dicas sobre como lidar com todos os desafios que se colocam nesta fase em que as autoridades pedem que haja isolamento social.

Como explicar-lhes tudo o que se está a passar sem as fazer entrar em pânico?

Nada é mais importante do que o estado emocional dos próprios pais. Sejam as crianças bebés, mais crescidos, mesmo com recém-nascidos, a forma como os pais encaram a quarentena, as preocupações que têm com o coronavírus, serão um fator que sem dúvida mais influenciará o estado emocional e a tranquilidade ou falta dela como as crianças vivem o momento atual.

É muito importante que, na medida do possível, os pais poupem as crianças à informação que não têm capacidade de compreender. As crianças não deverão mesmo ver notícias na televisão e na internet e não deverão estar presentes quando os pais conversam mais profundamente sobre o tema. É muito importante lembrarmos que quando as crianças têm acesso a algo que não conseguem compreender acabam por fantasiar e imaginar situações assustadoras e más que as podem mesmo desorganizar.

Voltando à questão, tem de ser tudo muito adaptado a cada criança e à idade de cada um. Não será necessário falar todos os dias e a todo o momento, mas ter a certeza que houve uma altura, sobretudo para quem tem vários filhos, em que se conversou individualmente com cada um. Mais uma vez, não precisa de ser uma situação forçada, mas quando notarem sinais de inquietação, quando fizerem perguntas, recolher aquele filho e ter uma conversa simples.

Com os mais pequenos é engraçado pedirem que desenhem numa folha o vírus em si, porque dá-nos logo um sinal do que está a acontecer com eles.

Com os mais crescidos, os adolescentes, depois de os pequeninos estarem a dormir, pode-se ter uma conversa e discutir notícias.

Há duas questões que são importantes e que nós próprios temos de focar e passar esta mensagem às crianças, é que o vírus não será, à partida, muito perigoso para as pessoas saudáveis, os sintomas têm sido semelhantes aos da constipação, da gripe, e por outro lado que a grande razão para estarem em casa – porque isso é o que lhes causa alguma confusão – é porque é um vírus que se espalha muito rapidamente, de umas pessoas para as outras e não é bom estarmos todos doentes ao mesmo tempo.

Até que ponto se explica às crianças que os idosos são os mais vulneráveis, para não lhes passar o medo de que os avós podem morrer?

Eu aconselho vivamente – claro que para quem não tem avós internados – a conversarem todos os dias um bocadinho por videochamada, tranquiliza muito as crianças poderem falar com os avós, com os tios, os primos, os amigos da escola, com quem gostam e querem partilhar a situação que se está a viver e sentirem-se um bocadinho mais próximos.

Esta situação dos avós angustia muito as crianças. Dizemos que as pessoas saudáveis não vão ficar doentes e a primeira pergunta é "e então os velhinhos? E as pessoas que não são tão saudáveis?". Nos pequenos, ajuda muito dar exemplos concretos de coisas que aconteceram, lembrar por exemplo: "Lembras-te daquela vez que estavas muito constipado e tiveste que faltar à escola? E a avó queria muito visitar mas pedimos para não visitar porque não queríamos que ela apanhasse a constipação? Depois fica mais fraquinha e com dificuldade em respirar", no fundo ir buscar outras situações de doença das crianças, de que se lembram, ou dos irmãos, ou nossas, ou mesmo até dos avós, e fazer esta equiparação.

Claro que nas situações de internamento, aí o discurso será diferente, sem dúvida.

Neste momento a sensação que tenho, com todas as famílias com quem tenho falado, é que efetivamente as crianças acabam por já ter ouvido muito mais do que aquilo que deviam e que compreendem, e certamente que se sentem ansiosas e depois há esta quebra tão inesperada na rotina do dia-a-dia.

Mais até do que conversarmos com elas e explicar o que é que se está a passar, é muito importante darmos espaço para poderem partilhar connosco os seus medos e preocupações para que se possam reorganizar e tranquilizar. Aproveitar quando vamos adormecer à noite, para com atenção, paciência e interesse, e com uma coisa que finalmente temos, que é tempo, ouvir o que as crianças têm para nos dizer.

Sem criticar, sem desvalorizar, mesmo que às vezes nos pareça absurdo, ou esquisito, poder ouvir o que nos trazem, os seus medos e inquietações.

Não nos podemos esquecer que não há nada que dê mais segurança a uma criança do que a presença dos pais e do que o ambiente familiar. Elas estão bem porque estão em família e estão todos juntos.

A frase que tenho pedido aos pais para repetirem em casa, quando as crianças se sentem mais inseguras, menos tranquilas e quando efetivamente conhecemos pessoas próximas que não estão tão bem, é que o mais importante é que estão todos juntos e que gostam muito uns dos outros. Isso é o mais importante de tudo.