Rio diz que encerramento de fronteiras com Espanha “é muito urgente”

O presidente do PSD defendeu este domingo que o encerramento de fronteiras com Espanha “é muito urgente”, e reiterou “todo o apoio ao Governo” para aumentar medidas de combate à pandemia, incluindo declarar o estado de emergência.

Numa publicação na sua conta oficial da rede social Twitter, Rio repete aquele que tem sido o princípio que defende em relação à forma de lidar com o novo coronavírus, que já infetou 245 pessoas em Portugal: “Mais vale prevenir do que remediar”.

“O Governo continua a ter todo o nosso apoio, e mesmo incentivo, para escalar as medidas de combate ao Covid-19, incluindo a declaração do estado de emergência; sendo que o encerramento das fronteiras com a Espanha me parece muito urgente. Mais vale prevenir do que remediar”, lê-se na publicação.

Os primeiros-ministros de Portugal e de Espanha reúnem-se hoje, por teleconferência, para prepararem o encontro dos ministros da Administração Interna e da Saúde da União Europeia (UE) sobre o controlo sanitário de fronteiras.

Hoje, António Costa, em Lisboa, e Pedro Sánchez, em Madrid, vão debater "as ações coordenadas a tomar no seio da União Europeia e sobre a gestão da fronteira comum dos dois países", segundo um comunicado do gabinete do chefe do Governo português.

O comunicado foi divulgado no sábado, dia em que o executivo espanhol confirmou que a mulher do primeiro-ministro é um dos casos de infeção no país.

A conversa entre Costa e Sánchez servirá para preparar uma reunião, também à distância e por teleconferência, na segunda-feira, dos ministros da Administração Interna e da Saúde da União Europeia (UE) “para definir medidas de controlo sanitário nas fronteiras internas e externas” da União.

Depois da reunião, o Governo português “atuará em conformidade com os demais Estados-membros da União Europeia, mantendo até lá as medidas já adotadas relativamente a voos provenientes da China e Itália”, para onde não há ligações aéreas.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.000 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 160 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 139 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram.