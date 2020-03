Loulou, a porteira de “coração grande” candidata às municipais de Paris. “Um prédio sem porteira é um prédio sem alma”

Loulou emigrou sozinha quando tinha apenas 15 anos, uma realidade comum no Portugal dos anos 80. Cresceu em Vouzela, no distrito de Viseu e foi a primeira da família a deixar o país. Quando chegou à capital francesa, começou por tomar conta de crianças. A profissão que hoje tanto acarinha surgiu em 1993, quando já tinha filhos, mas, para Loulou, não há emprego melhor que ser porteira. “Foi uma oportunidade que surgiu de repente e não olhei para trás. Sinto que fui feita para isto”.

Num dia normal de trabalho, Lourdes trata dos caixotes do lixo, faz a limpeza do prédio e distribui as cartas pelas caixas de correio. Os laços de amizade e de solidariedade entre os habitantes são as partes favoritas do que faz. “Sou como um fio que liga as pessoas e sinto-me feliz por isso. Somos mesmo uma grande família que se entende muito bem, estamos sempre lá uns para os outros, nos bons e nos maus momentos”.

Graças ao proprietário do edifício, que não a obriga a ficar no prédio o dia inteiro, Lourdes tem oportunidade para desenvolver outras atividades fora da sua rotina normal de trabalho. Faz voluntariado num centro ecológico e social de ajuda aos sem-abrigo e apoia as pessoas mais idosas do prédio, acompanhando-os às compras ou a consultas hospitalares. “Estas ações fazem-nos pensar nas nossas próprias vidas, que são muito fáceis em comparação com certas situações. É bom relembrar que somos todos humanos e que precisamos de estar ao serviço uns dos outros”.