Governo proíbe eventos com mais de 100 pessoas e consumo de álcool na rua

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anuncia novas restrições no país, entre as quais a proibição de eventos com mais de 100 pessoas, o consumo de álcool na rua e a suspensão de aulas e exames de condução.

Eduardo Cabrita apelou aos cidadãos para que "se coíbam de fazer todas as deslocações que não sejam absolutamente necessárias", dando como exmplos as saídas para trabalhar, comprar comida ou visitar idosos ou outras pessoas dependentes que precisem de assistência.

O governante falava aos jornalistas depois de uma reunião com responsáveis das forças de segurança (GNR, PSP, SEF e Proteção Civil).

O ministro da Administração Interna assegurou que as autoridades estão a garantir o cumprimento das novas regras que têm por objetivo reduzir o número de clientes em restaurantes e esplanadas. "Vamos ser exigentes no cumprimento dessas regras", afirmou.