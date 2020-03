​Governo limita espaços comerciais: quatro pessoas por 100 metros quadrados

Veja também:

Quatro pessoas por cada 100 metros quadrados – é este o limite estabelecido pelo Governo para os espaços comerciais. A portaria com os limites para a concentração de pessoas em centros comerciais, lojas e restaurantes foi publicada este domingo em Diário da República.

O Governo justifica a medida estas limitações com a necessidade de impor “medidas que aumentem as possibilidades de distanciamento social e isolamento profilático”. Assim, o limite no comércio a retalho e nas grandes superfícies comerciais deve observar regra de ocupação máxima indicativa de 0,04 pessoas por metro quadrado de área. O que significa que cada loja ou cada centro comercial não pode ter uma ocupação simultânea de quatro pessoas por cada 100 metros quadrados.

Desta contabilidade estão excluídos os trabalhadores e prestadores de serviços do estabelecimento. E da contabilidade relativa à área ficam excluídos os parques de estacionamento e os locais de comércio grossista.

“O rácio fixado permite uma circulação nestes estabelecimentos que salvaguarda as recomendações de distanciamento social vigentes, sem prejuízo de os operadores económicos estabelecerem valores mais restritivos”, lê-se na nota divulgada pelo Ministério da Economia.

A afetação dos espaços acessíveis ao público dos estabelecimentos de restauração ou de bebidas deve ser limitada em um terço da sua capacidade.

De acordo com a portaria, a responsabilidade pelo cumprimento das regras agora estabelecidas é dos gestores, gerentes ou proprietários dos espaços e estabelecimentos. Estes responsáveis devem “efetuar uma gestão equilibrada dos acessos de público” e “monitorizar as recusas de acesso de público, de forma a evitar, tanto quanto possível, a concentração de pessoas à entrada dos espaços ou estabelecimentos”.