Covid-19. Polícia intervém para encerrar bares e dispersar pessoas no Bairro Alto e Cais de Sodré

A Polícia de Segurança Pública (PSP) em Lisboa confirmou este sábado à Renascença que teve de dispersar pessoas das ruas do Bairro Alto e do Cais do Sodré, após a entrada em vigor do decreto-lei que interdita o funcionamento de estabelecimentos noturnos depois das 21h, por causa da pandemia de Covid-19.

Fonte da PSP do Bairro Alto disse à Renascença que foram feitas rondas pelos bares da zona, "no sentido de confirmar o seu encerramento às 21h, como determinado pelo Governo". A polícia interveio para "fazer ver" que era necessário encerrar os estabelecimentos.

A mesma fonte garante que não foi necessária uma "intervenção musculada" e que não houve quaisquer detidos durante as rondas.

De acordo com imagens publicadas no Facebook, este sábado pelas 23h30 a PSP teve de desmobilizar dezenas de pessoas que continuavam às portas de bares nas ruas mais movimentadas do Bairro Alto, depois da implementação de restrições ao funcionamento de discotecas e similares.