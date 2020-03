Covid-19. Marcelo decide na quarta-feira se declara estado de emergência

Na reunião de quarta-feira, o Conselho de Estado deverá analisar se é necessário declarar estado de emergência no país face à evolução do novo coronavírus.

O Presidente da República anunciou este domingo que convocou para a próxima quarta-feira uma reunião do Conselho de Estado para analisar a atual situação do país face à pandemia de Covid-19 e, em concreto, decidir se declara estado de emergência no país.

Pouco antes de as televisões transmitirem a mensagem do Presidente, António Costa anunciou que amanhã serão ultimados com Espanha os termos das restrições que vão passar a ser aplicadas na fronteira entre os dois países.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6 mil mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda agora as 160 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 139 países e territórios. Do total de infetados, mais de 75 mil já recuperaram.

[em atualização]