Coronavírus pode ser “desastre humanitário” para os sem-abrigo

A pandemia do coronavírus pode significar um verdadeiro “desastre humanitário” para as pessoas que dormem na rua e isso só se evita com medidas especiais, assentes no voluntariado.

Ana Sofia Carvalho, especialista em ética médica e professora da Universidade Católica, alerta para o risco de desastre humanitário para os sem-abrigo.

“Estamos a caminhar a passos largos para um desastre humanitário. A camada de voluntários está muito centrada nos jovens e nas pessoas mais idosas. Temos rondas de sem-abrigo a serem canceladas às resmas, temos algumas ReFood a fechar, mas as pessoas comem todos os dias.”

“É absolutamente necessário encontrar uma estratégia para que isto não represente uma crise humanitária profundíssima. Isso tem de passar por nós, por aquele grupo de pessoas que estão no grupo de menor risco, que não têm doenças que as fragilizem e são essas pessoas que nesta altura têm de se voluntariar”, acrescenta, em declarações prestadas ao programa Conversas Cruzadas, para ouvir nas Renascença depois do meio-dia.

Também o Coordenador da Estratégia Nacional para os Sem-abrigo sublinha em declarações à Renascença, que é preciso cuidar das pessoas que vivem na rua. Mas é também preciso garantir que, face aos riscos de contágio, os voluntários não tenham medo.

A ideia de uma rutura neste apoio preocupa Henrique Joaquim, que deixa este apelo na Renascença.

“Gostaria de fazer um apelo e pedir a vossa ajuda, repetindo o que o primeiro-ministro disse no comunicado que fez à nação. Agora mais do que nunca o dever de cada um é cuidar do próximo. E se nas nossas práticas cuidar do próximo é manter as distâncias e restringir os contactos sociais, neste caso concreto o cuidar do próximo é não os deixar sozinhos. Não podemos deixar ninguém para trás.”

“As organizações que estão a afazer trabalho de rua estão a fazer um esforço imenso juntamente com as autarquias e estão a reorganizar as suas práticas para restringir esses contactos, distribuindo refeições em unidoses e de forma mais condicionada. Mas precisamos agora, mais do que nunca, dos voluntários”, diz.

Que as pessoas não deixem de ser voluntariar para ajudar os sem abrigo, é uma das preocupações do Coordenador da Estratégia Nacional para os Sem-abrigo. Ao mesmo tempo é preciso dar o máximo de informação aos sem abrigo, sobre a Covid-19.

“O que se está a pedir às equipas é que se passe o máximo de informação possível e que se peça e se tente ajudar estas pessoas, na medida do possível, para que assim que se verifique algum sintoma se peça ajuda para serem encaminhadas para os serviços de saúde competentes”, conclui Henrique Joaquim.