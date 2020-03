Coronavírus. Passageiros da Carris passam a entrar pela porta traseira

A Carris vai manter a oferta normal de autocarros e elétricos, mas a partir deste domingo reforça ainda mais as medidas para reduzir os riscos de propagação da Covid-19.

Em comunicado, a Carris refere que a partir de dia 15 a entrada dos passageiros passa a fazer-se pela porta traseira, para evitar o contacto com o motorista. Como as entradas e saída se farão pela mesma porta, os passageiros que querem entrar terão que esperar que os outros saiam. Ao longo da semana a empresa vai também colocar fitas delimitadoras do posto do motorista.

Como já tinha sido anunciado na sexta-feira, deixa de haver venda de bilhetes a bordo e nos quiosques ou lojas da Carris, o pagamento terá que ser feito com cartão bancário.

Dentro do veículo, fica ao critério do passageiro fazer a validação do título de transporte.

Para que os passageiros não precisem de usar o botão “stop”, os autocarros e elétricos passam a parar em todas as paragens, quer haja ou não passageiros para entrar e/ou sair.

Ver Lisboa a partir do Miradouro de Santa Justa e chegar lá no elevador não vai ser possível porque estão encerrados por tempo indeterminado.

Os elevadores do Glória, Lavra e Bica vão funcionar normalmente, mas sem venda de bilhetes a bordo e sem acesso ao compartimento do tripulante.

A partir de segunda-feira, dia 16, para entrar nas instalações da empresa de transportes urbanos rodoviários da cidade de Lisboa vai ser necessário, primeiro, medir a temperatura.

No comunicado divulgado este sábado, a Carris reafirma ainda alguns conselhos aos passageiros: se houver lugares vazios, não se sentar ao lado de outro passageiro; e, se possível, dentro do veículo ou nas paragens, manter a distância de um metro em relação a outras pessoas.