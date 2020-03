Coronavírus em Portugal. 245 infetados, oito em estado crítico

Veja também:

A ministra da Saúde revela que há oito doentes com coronavírus em estado crítico. Em conferência de imprensa, Marta Temido explicou que, de acordo com os dados agora disponíveis, a curva epidemiológica vai continuar a subir até ao fim do mês de abril. Neste momento há 245 casos de Covid-19 confirmados, 18 em unidades de cuidados intensivos.

"Todos somos poucos para parar a Covid-19", disse a ministra lembrando que a evolução do surto depende do comportamento individula de todos e do cumprimento das regras de distância e isolamento.



A governante lembrou que esta segunda-feira "muitos setores vão trabalhar", apelando que "trabalhem disciplinadamente" e que cumpram com as regras de segurança.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, começou por dizer que "hoje é um dia diferente porque vemos a sociedade a organizar-se", mostrando-se muito satisfeita com as medidas que têm vindo a ser tomadas.

Graça Freitas deixou ainda conselhos práticos quer para quem fica em casa, quer para quem vai trabalhar, reforçando a necessidade, em qualquer um dos casos, de se lavarem as mãos frequentemente.