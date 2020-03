Caminha suspende ligação de "ferry boat" com a Galiza. Ficam suspensas até dia 12 as viagens de "ferry boat" que fazem a ligação entre Portugal e a Galiza, na foz do Minho.



A medida é anunciada em comunicado pela autarquia de Caminha que antecipa a possibilidade de encerramento de fronteiras na sequência da pandemia da Covid 19.

A decisão surge um dia depois de Espanha ter decretado quarentena obrigatória.

Os chefes de Governos dos dois países, António Costa e Pedro Sanchez, decidem este domingo o eventual fecho das fronteiras por causa do novo coronavírus, medida que só deverá ser anunciada na segunda-feira, depois da reunião dos ministros da Aaúde e da Administração interna da União Europeia.

A conversa entre Costa e Sanchez vai decorrer na tarde deste domingo por teleconferência.