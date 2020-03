​Autarcas raianos pedem fecho da fronteira. “Espanhóis continuam a invadir este país”

Veja também:

Alguns autarcas de municípios que fazem fronteira com Espanha defendem o encerramento imediato das fronteiras.



Em declarações à Renascença, o presidente da Câmara de Castro Marim, no Algarve, apela ao encerramento imediato.

“Não faz sentido nenhum o primeiro-ministro António Costa ir pedir autorização ao primeiro-ministro espanhol para encerrar esta fronteira”, diz Francisco Amaral.

“Estamos a falar de uma virose altamente contagiosa, que vem desde a China, passando por Itália e Espanha. Já devia estar encerrada esta fronteira há muito tempo, para defesa na nossa saúde e da nossa vida”, acrescenta.

O governo espanhol decretou quarentena nacional, mas o autarca algarvio garante que este fim-de-semana eram visíveis viaturas espanholas em Portugal.

“Os espanhóis continuam a invadir este país. Este fim de semana aconteceu isso, dezenas, centenas de carros espanhóis aqui”, descreve.

A norte, o presidente da Câmara de Chaves, Nuno Vaz, alinha no mesmo discurso.

“Depois de Espanha ter tomado a decisão de declarar o estado de emergência, parece-nos que a decisão coerente e consistente é também da nossa parte evoluirmos para decisões idênticas”, argumenta.

Nuno Vaz defende a necessidade de “fechar ou controlar as entradas nas fronteiras, seja por via terrestre, seja por via aérea e por via marítima”, de forma a permitir uma avaliação de “todas as pessoas que entram” e evitar a propagação do vírus.