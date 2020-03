António Costa defende restrição nas fronteiras para turismo e lazer

República Portuguesa (@govpt). Conta Oficial do XXII Governo Constitucional

Quando o Presidente da República entender que há necessidade de declarar "Estado de Emergência", “o Governo não dará parecer negativo”. Mas reforça: “Não podemos gastar as munições todas imediatamente”.

“Nos termos da lei da Saúde publica e da lei de bases da saúde, o Estado dispõe das competências necessárias para fazer proceder ao confinamento profilático a qualquer cidadão”, disse Costa. Além disso, no âmbito da lei de bases da proteção civil há ainda um nível de evolução possível para um nível de calamidade onde é possível estabelecer de forma generalizada restrições à liberdade de circulação além das que existem e constituição de cercas sanitárias”, garante o governante.

António Costa, que falou por vídeoconferência com o seu homólogo espanhol, acrescenta que as limitações de viagens vão durar pelo menos um mês para abranger o período da Páscoa.

No entanto, a decisão só será oficializada após uma reunião, esta segunda-feira, dos ministros da Saúde e da Administração Interna da União Europeia para decidir o que fazer em relação às fronteiras exteriores. Após essa reunião, os ministros português e espanhol vão tomar decisões quanto às fronteiras entre os dois países vizinhos.

"Faremos tudo o que é necessário, mas nada em excesso", garante Costa. "Este é um momento duradouro".

“Temos de compreender que a melhor forma de evitar a necessidade e de adotar medidas mais duras é continuarmos a fazer aquilo que os portugueses têm feito tão bem de uma forma responsável: conterem-se na sua circulação e contactos sociais. temos de continuar a manter o país no seu funcionamento”. “Temos de evitar ao máximo a atividade mas garantir aquele nível de atividade essencial para a nossa própria sobrevivência”.

O governante reforça que "a prioridade é travar a pandemia e simultaneamente proteger o emprego e o rendimento".

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.000 mortos em todo o mundo. O número de infetados ronda as 160 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 139 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram.