Boris insiste na sua estratégia de criar imunidade de grupo ao coronavírus

O número de mortos por coronavírus no Reino Unido mais do que duplicou no espaço de 24 horas, passando de 10 para 21, e o número de pessoas infetadas subiu para 1.140.

Apesar disto, o Governo britânico mantém a sua estratégia, bem mais suave do que noutros países afetados pelo vírus.

Não existe uma aposta no distanciamento social e a ideia é criar uma imunidade de grupo, à medida que mais pessoas são infetadas, com sintomas leves.

Mais de 200 académicos britânicos dizem, contudo, em carta aberta, que a opção de Boris Johnson é muito arriscada e que vai causar uma pressão ainda maior sobre o sistema de saúde.

Por enquanto a indicação do Governo é para que pessoas com sintomas de constipação fiquem em casa durante sete dias para adiar a propagação.

As escolas continuam abertas e o teletrabalho ainda não é uma realidade generalizada.

A ideia do Governo passa ainda por equilibrar o impacto na saúde e na economia.