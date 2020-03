Alemanha encerra fronteiras com França, Áustria e Suíça

O Governo alemão decidiu encerrar, este domingo, as fronteiras do país com a França, a Áustria e a Suíça. A medida será executada a partir de segunda-feira de manhã, avança a "Deutsche Welle".

Apenas os cidadãos que trabalhem do outro lado da fronteira serão autorizados a "furar" esta obrigatoriedade, adianta a imprensa alemã.

Desconhece-se, para já, se as restantes fronteiras do país com outras nações limítrofes sofrerá o mesmo destino, pelo que, para já, as fronteiras da Alemanha permanecem abertas com a Polónia, Dinamarca, Holanda e República Checa.