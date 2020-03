Shakhtar de Luís Castro sofre segunda derrota da época no campeonato

O Shakhtar Donetsk perdeu com o Zorya, por 1-0, na 1.ª jornada da fase de apuramento do campeão na Ucrânia, num jogo disputado à porta fechada, devido ao surto do novo coronavírus. Foi a segunda derrota da equipa de Luís Castro, esta temporada, na liga.

Mykhaylichenko foi o autor do único golo do encontro, à passagem do minuto 83. O treinador português atribuiu mérito ao adversário e sublinhou que, não sendo desculpa, a equipa poderá ter pago a fatura do desgaste acumulado por ter jogado na quinta-feira, com o Wolfsburgo, na Alemanha, para a Liga Europa.

Luís Castro reforçou, ainda, posição sobre a realização dos jogos, nesta fase de tentativa de contenção da propagação da Covid-19, apelando a que sejam "tomadas medidas antes que seja tarde". "O futebol mão é um mundo separado do resto. Se houver algum risco de ir a um museu, teatro ou cinema, então ir ao futebol também é um pouco perigoso. Jamais me vou acostumar a um jogo sem público. Não senti emoção na quinta-feira, na vitória [sobre o Wolsfburgo, jogo também disputado à porta fechada], nem hoje [domingo, com o Zorya]", acrescentou.

O Shakhtar, que eliminou o Benfica da Liga Europa, tinha jogo marcado com o Wolfsburgo para quinta-feira, relativo à 2.ª mão dos oitavos de final da competição. A partida já foi adiada. No próximo fim de semana tem jogo agendado com o Dínamo de Kiev, para o campeonato ucraniano.