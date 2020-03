Não é só Garay. Valência confirma cinco casos de coronavírus

O Valência emitiu este domingo um comunicado dando conta de que foram detetados cinco casos positivos de COVID-19 entre jogadores e elementos técnicos do seu plantel principal.

Na manhã deste domingo, o antigo futebolista do Benfica Ezequiel Garay tinha revelado ter dado positivo.

O comunicado do Valência não especifica quem são os elementos afetados, mas diz que "todos estão em suas casas com boa saúde e com medidas de isolamento".

O clube valenciano manifesta "apoio às autoridades de saúde na campanha de conscientização social para que toda a população fique em casa e continue com todas as medidas de higiene e prevenção já publicado".