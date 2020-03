Jesus preocupado com o coronavírus. “Na próxima jornada não pode haver jogos"

O treinador do Flamengo pede a paragem dos campeonatos do Brasil em plena pandemia do novo coronavírus.

Jorge Jesus, visivelmente emocionado, disse que “na próxima jornada não pode haver jogos no estadual. Temos de defender os jogadores, que não são super-homens”.

O técnico português lembra que o Mengão “está no risco [porque] tivemos contacto com uma pessoa [o vice-presidente Maurício Gomes de Mattos que está infetado]. Não sabemos o que pode acontecer”.

Jesus, que falou à televisão do clube depois de vencer a Portuguesa por 2-1, acrescentou que nunca tinha jogado à porta fechada e que, mais uma vez, ficou provado que “não há futebol sem adeptos”.

O campeão brasileiro confirmou depois que está preocupado com a questão da pandemia do novo coronavírus e lembra que tem um amigo doente em Portugal.

O novo coronavírus foi detetado pela primeira vez em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.700 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassa agora os 151 mil, com registo de casos em 137 países e territórios.

A Organização Mundial da Saúde declarou entretanto que o epicentro da pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) se deslocou da China para a Europa, onde se situa o segundo caso mais grave, o da Itália, que anunciou 175 novas mortes e que regista 1.441 vítimas fatais.