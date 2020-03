Garay infetado com Covid-19

Ezequiel Garay revelou, este domingo, que está infetado com o novo coronavírus. O antigo jogador do Benfica é o primeiro do futebol espanhol a testar positivo à Covid-19.

"O teste ao coronavírus deu positivo. Estou bem e agora só resta respeitar as indicações das autoridades de saúde. Neste momento, estou em isolamento", escreve o futebolista argentino, que joga no Valência, nas redes sociais.

Todo o plantel do Valência foi submetido ao teste do novo coronavírus e Garay é o único, até ao momento, a dar positivo. Até há poucos dias, o jogador esteve em contacto com outros atletas, funcionários, dirigentes do Valência. Há a probabilidade de haver outros infetados, apesar do clube ter sido dos primeiros a tomar medidas preventivas.



O Valência jogou em Milão, com a Atalanta, para a Liga dos Campões, na altura em que a cidade italiana foi destacada com um dos focos da epidemia.

Espanha está em estado de emergência, devido à pandemia. É o segundo país na Europa, depois da Itália, mais afetado pelo surto do novo coronavírus.