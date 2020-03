Judeus e muçulmanos limitam orações públicas por causa do coronavírus

Os principais locais de culto muçulmanos e judaicos do mundo, sobretudo no Médio Oriente, também estão a ser afetados pelo novo coronavírus.

Em vários países de maioria muçulmana as orações diárias e, sobretudo, de sexta-feira, estão a ser limitadas nas mesquitas.

A medida não tem precedentes e isso reflete-se na voz embargada do muezin que chama à oração numa mesquita no Kuweit, apelando às pessoas para não se dirigirem à mesquita, num vídeo que se tornou viral nas redes sociais.

Na República Islâmica do Irão, um dos países mais duramente atingidos pelo vírus e local onde se situam os principais locais de culto do mundo xiita, as orações de sexta-feira, dia santo no Islão, foram canceladas nas principais cidades do país.

O Egito não cancelou as orações de sexta-feira nas mesquitas, as limitou-as. Costumam durar pelo menos uma hora, mas não poderão ter mais de 15 minutos, incluindo os sermões dos imãs.

No Iraque as orações de sexta-feira também foram canceladas na cidade santa de Karbala e no Curdistão iraquiano. O principal clérigo xiita do Iraque, Ali al-Sistani pediu ao povo que cumpra com uma proibição de ajuntamentos, também em relação às orações.

Todas as orações públicas foram suspensas nas mesquitas xiitas do Líbano, também, mas as autoridades sunitas limitaram-se a proibir os cidadãos com doenças contagiosas de comparecer nas mesquitas, pedindo aos idosos e a pessoas com sistemas imunitários fracos para ficar em casa, segundo a Aljazeera.

Já no início do mês de março a Arábia Saudita tinha fechado os lugares santos de Meca e Medina ao acesso de peregrinos.

Terra Santa

Em Jerusalém as orações mantêm-se como normalmente nas mesquitas, mas as autoridades religiosas muçulmanas pedem aos fiéis que evitem lotar o interior dos templos, sugerindo que fiquem mais nos pátios ao ar livre.

Já as autoridades judaicas pediram que os fiéis em Israel evitem rezar junto ao Muro das Lamentações, o lugar mais santo para os judeus em Jerusalém.

Os rabinos-mor tanto da corrente sefardita como da corrente asquenaze publicaram decretos neste sentido, pedindo ainda que se evitem cerimónias públicas como casamentos com demasiadas pessoas. Até que a pandemia passe, dizem os rabinos, as orações devem realizar-se na proximidade das casas.

O rabino-mor sefardita disse mesmo que não há ordem religiosa que seja superior em autoridade aos decretos do Ministério da Saúde, afirmando que para todos os efeitos os decretos do Ministério têm força de lei religiosa nesta altura.

O Muro das Lamentações não está, porém, fechado aos fiéis, embora a autoridade que o gere tenha limitado o acesso para evitar a acumulação de pessoas.

Já o rabino David Lau, principal autoridade para os judeus de tradição asquenaze, suspendeu a obrigação religiosa de visitar os doentes e os idosos, precisamente para não os pôr em risco, e ordenou que as sinagogas disponibilizem gel sanitário para os fiéis.