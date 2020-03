Coronavírus. Veja, ponto por ponto, as novidades anunciadas pela ministra da Saúde

Doentes passam a ser tratados em casa, se caso for ligeiro

Todos os hospitais (e não só os de referência) vão passar a receber doentes infetados

Os centros de saúde também estarão disponíveis para atendimento

Estão a ser compilados os números de ventiladores e de enfermeiros capacitados para cuidados intensivos

Será reforçado número de máscaras (Governo vai adquirir um milhão)

Haverá escolas abertas para filhos de profissionais de saúde e segurança

A ministra Marta Temido, acompanhada pela diretora-geral da Saúde, deixou ainda um forte apelo ao civismo dos portugueses para que cumpram regras básicas de isolamento social, sob pena do Serviço Nacional de Saúde não aguentar a pressão relacionada com o aumento de portugueses infetados com a Covid-19.

Portugal tem 159 casos confirmados, mas está em fase de crescimento exponencial de casos nos próximos dias.