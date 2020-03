Sobe para 169 número de infectados com coronavírus em Portugal

De acordo com o boletim diário da Direção-geral da Saúde, a maioria dos casos continua a registar-se a norte, com 77 pessoas infetadas, mas a região de Lisboa e Vale do Tejo está muito próxima, com 73. O centro tem oito casos, o Algarve oito e o Alentejo, Açores e Madeira não têm nenhum. Há ainda registo de quatro casos de portugueses infetados no estrangeiro.

Dos 169 casos confirmados existem 39 que são importados, resultando os restantes de contágio já em Portugal, onde foram identificadas já 11 cadeias de transmissão ativas.