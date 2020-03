Secretária de Estado da Saúde garante que decisão de fechar escolas foi tomada "no tempo próprio"

A secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, rejeita a ideia de que o Governo tenha demorado demasiado tempo a fechar as escolas, face à ameaça da pandemia do novo coronavírus.

Em entrevista à Renascença, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, classificou a posição do Conselho Nacional de Saúde Pública (CNSP) de não recomendar ao Governo o encerramento de todas as escolas como "incompreensível".

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, Jamila Madeira foi confrontada com estas declarações e, em resposta, salientou que o Governo procurou cumprir com as recomendações da as autoridades de saúde "e tomou a sua decisão no tempo próprio coordenado por estas entidades".

Sobre os filhos dos profissionais de saúde e de profissionais de segurança pública, a secretária de Estado Adjunta e da Saúde assegurou que o Governo está a procurar uma solução.

"Estamos a trabalhar para encontrar uma solução de alternativa nos casos em que esta não exista no contexto familiar", vincou.