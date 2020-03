Misericórdia do Porto põe Hospital da Prelada e ventiladores à disposição

A Santa Casa da Misericórdia do Porto anunciou este sábado que vai disponibilizar o Hospital da Prelada e ventiladores para ajudar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) a combater a pandemia de Covid-19.

Em comunicado enviado à Lusa pela equipa de marketing e comunicação da Misericórdia do Porto, explica-se que este equipamento social está em articulação com o Centro Hospitalar Universitário do Porto (Hospital de Santo António, Maternidade Júlio Dinis, Hospital Maria Pia) e o Centro Hospitalar de São João para “apoio às mais variadas situações de suporte ao Serviço Nacional de Saúde”.

Entre esse apoio está a cedência das instalações do Hospital da Prelada e de “ventiladores para acorrer a situações de emergência”.

Antes, a Misericórdia do Porto “tinha já disponibilizado camas para pessoas” sem casa e a precisarem de ser mantidas em isolamento.

O provedor da Misericórdia do Porto, António Tavares, assinala, no comunicado, “o enorme esforço que o setor social está a fazer” para apoiar o combate à pandemia.

Mas deixa um alerta ao Governo: é preciso “criar mecanismos de apoio às tesourarias das instituições que, em muitos casos, vivem das transferências do Estado” e que, “muitas vezes, não se concretizam em tempo útil”.

O novo coronavírus foi detetado pela primeira vez em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.700 mortos em todo o mundo.

O número de infetados já ultrapassa os 151 mil, com registos em 137 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 169 casos confirmados.