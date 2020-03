Marta Temido. “Entrámos numa fase de aumento exponencial do número de casos"

A ministra da Saúde confirma que Portugal está "numa fase de aumento exponencial do número de casos".

"Temos neste momento 169 casos confirmados no nosso país, maioritariamente concentrados na administração central regional de saúde do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo. Aquilo que hoje queremos transmitir é que entrámos (...) numa fase de crescimento exponencial da epidemia, alinhada naquilo que estão a enfrentar neste momento outros países europeus", disse.

Em conferência de imprensa, Marta Temido reafirma que o "isolamento social é uma prática para ser levada a sério" e apela ao civismo de todos. "Se os comportamentos não mudarem, o SNS não vai aguentar".

"Estamos na curva ascendente [de casos], não sabemos quanto vai durar, mas depende de nós. Antecipamos que as próximas semanas serão duras".



A governante admite que "estamos a entrar numa fase em que muitos doentes vão passar a ser tratados em casa.



Igualmente ficou a saber-se que, na próxima semana, todos os hospitais vão passar a receber doentes com Covid-19.

O Ministério da Saúde está a compilar o número de ventiladores disponíveis e também a tentar saber quantos são os enfermeiros que podem fazer cuidados intensivos.

Temido garantiu também que haverá escolas abertas para filhos de profissionais de saúde e segurança.

Já a diretora-geral da Saúde diz que é importante proteger, especialmente, "os profissionais de saúde e os idosos". "O recurso aos avós não é uma boa solução", disse Graça Freitas.

Em relação aos jovens tem de haver também cuidado porque "podem não morrer, mas podem levar à morte dos avós, dos tios".

"Quem estiver doente, não pode ir trabalhar", enfatiza Graça Freitas.

A velocidade da curva epidémica vai avançar depende de todos nós", acrescentou.

O eventual encerramento de fronteiras está a ser avaliado e na segunda-feira há reunião europeia, lembra Marta Temido.

Portugal tem, para já, 169 casos confirmados, 10 delas em cuidados intensivos.

[em atualização]