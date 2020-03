Fronteira terrestre de Portugal com controlos pontuais de GNR, SEF e DGS este fim-de-semana

GNR, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e Direção-geral de Saúde estarão, este fim-de-semana, em ações conjuntas e pontuais de controlo da fronteira terrestre, anunciou este sábado o Governo.

Este domingo o primeiro-ministro, António Costa, reúne com o homólogo Pedro Sanchez para avaliar as medidas a tomar na fronteira comum entre Portugal e Espanha.



O Governo informa ainda, em comunicado, que as medidas de controlo sanitário nas fronteiras internas e externas para toda a União Europeia serão decididas pelos ministros da Administração Interna e da Saúde da União Europeia, na próxima segunda-feira.



Até lá, em Portugal, mantêm-se apenas as medidas já adotadas relativamente a voos provenientes da China e Itália. O Governo decidiu igualmente proibir o desembarque de passageiros de navios de cruzeiro, exceto dos residentes em Portugal, e limitar a frequência nos centros comerciais e supermercados para assegurar possibilidade de manter distância de segurança entre as pessoas.

Quinta-feira foi decretado estado de alerta, o que coloca os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão. Foram igualmente suspensas, a partir de segunda-feira, as atividades letivas e restringido o funcionamento de discotecas e similares e suspensas as visitas a lares em todo o território nacional.

A doença Covid-19, provocada pelo novo coronavírus, foi classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) na quarta-feira. Em todo o mundo já foram infetadas mais de 143.000 pessoas e morreram mais de 5.500.