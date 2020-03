Feira da Afurada continua a atrair clientes e mais velhos. Câmara de Gaia não pretende interditar mercados

O sábado de sol convida e os clientes assomam à feira da Afurada, em Vila Nova de Gaia. Há uma vendedora de máscara e luvas, muitos clientes idosos em conversa e contactos nas bancas.

A epidemia de coronavírus não impediu que as tendas se montassem na marginal do rio Douro e os feirantes prosseguissem o seu negócio como habitualmente. No local não é visível a presença de autoridades municipais.



Contactado pela Renascença, o presidente da Câmara Municipal de Gaia diz que não prevê, para já, o encerramento de mercados e feiras no concelho. Eduardo Vítor Rodrigues, explica que os mercados no concelho são, sobretudo, agrícolas, e que, por isso, não parece ser "correto" obrigar as pessoas a trocar as feiras pelo supermercado.