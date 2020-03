Coronavírus. Governo fechou escolas 10 dias após recomendação do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças

O encerramento de escolas e outras medidas restritivas contra a pandemia de coronavírus já tinham sido recomendados, a 2 de março, pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças. O Governo português avançou com o fecho dos estabelecimentos de ensino dez dias depois.

Segundo o documento entretanto divulgado (leia aqui em formato PDF), o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças tinha recomendado no início do mês o fecho de estabelecimentos de ensino e locais de trabalho, o cancelamento de reuniões e o distanciamento social para países com crescente número de contágios.

Só esta quinta-feira, o Governo impôs medidas restritivas, dia em que o organismo europeu as considerou de aplicação necessária e imediata face ao substancial agravamento da situação.

O primeiro-ministro, António Costa, invocou o segundo relatório do mês de março do Conselho de Prevenção de Doenças, mas já no início do mês as medidas restritivas eram já recomendadas face ao cenário de propagação do vírus.