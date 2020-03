Coronavírus. Dois novos casos em Espinho e um em Viana do Castelo

Os casos de coronavírus em Portugal chegaram a Espinho e a Viana do Castelo. Portugal tem agora 169 casos confirmados.

A Câmara Municipal de Espinho confirma dois primeiros casos de Covid-19 nesse concelho do distrito de Aveiro, apontando-os como "circunscritos".

Segundo revelou à Lusa o presidente da autarquia, Joaquim Pinto Moreira, em causa estão "dois adultos cujas ligações de risco a outros cidadãos estão totalmente identificadas", pelo que o seu contexto clínico de eventual contágio a terceiros está "verdadeiramente circunscrito".

O autarca realça ainda que "nenhuma das situações está relacionada com serviços municiais ou serviços públicos".

Também a urgência do hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, confirmou o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus num homem que foi conduzido ao hospital de São João, no Porto, disse à Lusa fonte hospitalar.

Contactada pela agência Lusa, a mesma fonte adiantou que "na sexta-feira, um homem foi atendido na urgência do hospital e face às suspeitas de infeção de coronavírus foi isolado, e sujeito aos exames necessários". Os testes confirmaram a infeção, o que determinou a transferência do doente para o hospital de São João.

A pandemia de Covid-19 chegou a Portugal no início de março. O país está em estado de alerta e já regista 169 casos, dois recuperados.