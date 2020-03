Coronavírus. Bares encerram a partir das 21h00

O Governo manda encerrar todos os bares até às 21h00.

O despacho foi assinado pelos ministros de Estado, da Economia e da Transição Digital, da Administração Interna e a ministra da Saúde.

O despacho entra em vigor já este domingo e vai estar em vigor, pelo menos, até dia 9 de abril, mas pode ser renovado.

"O despacho produz efeitos a partir de hoje, até ao dia 9 de Abril de 2020, podendo ser prorrogado em função da evolução da situação epidemiológica", lê-se na nota.

De acordo com o comunicado do Governo, o despacho resulta, entre outros fatores, da situação epidemiológica a nível mundial, do aumento de casos de infeção em Portugal, da necessidade de conter as possíveis linhas de contágio, da declaração da situação de alerta em Portugal e, por fim, da "necessidade de medidas adicionais com vista ao cumprimento dos objetivos que justificaram a referida declaração".

Portugal tem 169 casos de Covid-19 confirmados.