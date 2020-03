Coronavírus. Acesso às praias de Oeiras condicionado, mas não interdito

A autarquia pretende, assim, evitar situações como as registadas em Carcavelos na semana passada.

Por decisão da Camara Municipal, será apenas permitida a sua utilização para dar um breve passeio e as permanências prolongadas são proibidas, para evitar a propagação do surto da Covid-19 e defender a saúde pública.

Isaltino Morais, presidente da Câmara de Oeiras, diz que se trata de uma ação devidamente fiscalizada.

“Decidimos condicionar o acesso às praias justamente pelos perigos de contaminação. Não pretendemos interditar porque circular no passeio marítimo e na praia, com o devido distanciamento, para apanhar ar, só faz bem às pessoas.”

A fiscalização, acrescenta o autarca, será feita pela polícia municipal. “A polícia municipal estará lá. Espero que as pessoas compreendam, mas se não compreenderem teremos de atuar de uma forma mais dura para fazê-las circular.”

Algumas autarquias optaram mesmo por interditar as suas praias nesta fase de pandemia, como é o caso de Matosinhos e de Gaia. Nas praias da região de Lisboa não existe ainda interdição mas recomenda-se que as pessoas não vão fazer praia para evitar o duplo risco de contágio e das condições perigosas do mar.