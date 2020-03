Coranavírus. Convenção Europeia prevê detenção de quem contamine

A Convenção Europeia dos Direitos do Homem prevê a detenção de quem represente um risco de propagação de doença infectocontagiosa.

Questionado sobre o internamento compulsivo, em casos como o da crise da Covid-19, o juiz português do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem diz que não é a primeira vez que a instância judicial, onde está há nove anos, se pronuncia sobre uma situação de risco de contaminação por doença infeciosa.

Paulo Pinto de Albuquerque explica que “a Convenção Europeia dos Direitos do Homem considera legal a detenção de uma pessoa suscetível de propagar uma doença contagiosa. Mas essa norma não é diretamente aplicável em Portugal. Terá sempre de haver uma lei ordinária que legitime o internamento compulsivo de alguém que esteja infetado e se recusa a acatar as orientações das autoridades de saúde pública. E essa norma terá naturalmente de ser conforme à Constituição”.

O juiz português, que termina o seu mandato no TEDH no final do mês, conclui que “em última análise terá de haver uma revisão constitucional”.

Paulo Pinto de Albuquerque foi o convidado da edição deste sábado do Em Nome da Lei. Uma entrevista em que o único juiz português no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem fala também sobre a crise de credibilidade da Justiça portuguesa.

Paulo Pinto de Albuquerque diz que os magistrados portugueses “têm uma excelente reputação internacional”, mas reconhece que “há um ambiente de insegurança e incerteza jurídica porque o Supremo Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Administrativo não cumprem cabalmente o seu papel na fixação de critérios de jurisprudência, de forma a poderem funcionar como um farol judicial para os tribunais inferiores”.

O Tribunal Constitucional tem de cumprir o seu papel

O juiz internacional critica também os tribunais da Relação que praticamente só aceitam recursos sobre matéria de Direito e não sobre a prova já produzida em primeira instância ou mesmo admitindo a apresentação de novos factos.

Paulo Pinto de Albuquerque admite que “o recurso sobre a matéria de facto é uma ficção” e garante que “não é verdade que a lei não dá margem para mais”, como é costume ser invocado pela magistratura judicial.

O juiz português do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem acusa também o Tribunal Constitucional de “não fazer o seu papel, em matéria de fiscalização concreta da constitucionalidade”. Paulo Pinto de Albuquerque diz que os juízes constitucionais são “demasiado restritivos na admissão de recursos”. E os portugueses acabam assim por ter de ir bater à porta do Tribunal de Estrasburgo.

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, também conhecido como Tribunal de Estrasburgo, é competente para se pronunciar sobre queixas individuais ou estaduais que aleguem violações dos direitos civis e políticos consagrados na Convenção Europeia dos Direitos do Homem.