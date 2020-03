Cais do Sodré teve afluência, mas muitos bares nem abriram por causa do coronavírus

A conhecida Rua Cor-de-Rosa, no Cais do Sodré, em Lisboa, registou bastante afluência na noite de sexta-feira, mas muitos dos bares não abriram ou optaram por fechar mais cedo, controlando as entradas para evitar grandes concentrações.

As imagens captadas pela CMTV na noite de sexta-feira mostravam que havia dezenas de pessoas na rua, na esmagadora maioria estrangeiros, contrariando as indicações das autoridades para evitar comportamentos de risco numa altura de pandemia.

A Renascença falou com o gerente de um bar naquela rua, que esteve aberto na noite de sexta-feira. O empresário, que pediu que o estabelecimento não fosse identificado, disse que muitos dos bares daquela rua nem abriram.