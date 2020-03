Médica portuguesa é “detetive” do coronavírus no Reino Unido. “Se toda a gente ficar em casa, reduz-se o contágio”

O Reino Unido teve o seu primeiro caso de coronavírus a 31 de janeiro, o mesmo dia em que deixou a União Europeia.

Desde aí, viu um lento aumentar do número de casos positivos – que aumentou nos últimos dias. E se o vírus se demorou mais a espalhar numa fase inicial, em muito se deve à primeira fase do plano do Governo britânico para responder ao coronavírus: a contenção. Nesse período, algumas das medidas são quase invisíveis para o público, mas são de extrema importância, como explica Inês Campos Matos, médica portuguesa de saúde pública que trabalha Public Health England e que faz parte da equipa de resposta ao novo vírus, recolhendo e analisando os dados da propagação do vírus no Reino Unido.

Como é, então, esse trabalho de “detetive” para tentar evitar uma epidemia?

“Quando uma pessoa entra numa população com uma infeção nova, é extremamente importante perceber de onde é que essa pessoa veio, onde foi infetada e com quem contactou. É aí que entra a saúde publica. Tentámos perceber quem foram os contactos, com um foco nas pessoas mais suscetíveis, como os idosos ou pessoas com outras doenças, que correm perigo de vida se forem infetadas, mas também as pessoas saudáveis, para garantir que, se forem infetadas, podemos diminuir o alastramento da infeção”, começa por explicar Inês Campos Matos. E prossegue: “No Reino Unido, nas primeiras cinco semanas não tivemos mais do que 10 casos. No início, quando tínhamos poucos casos, sabíamos de onde vinham. Os primeiros eram associados a pessoas que tinham viajado de sítios onde existia a infeção, depois a contactos dessas pessoas. Mas, de repente, começámos a ver casos que não conseguíamos identificar onde tinham apanhado a infeção. E é nesse momento que percebemos que temos de passar para uma fase de adiar; já não podemos conter”.

Agora que o Reino Unido passou de conter para adiar, isso não significa um fracasso da primeira fase. Muito pelo contrário, diz Inês Matos Campos. “Mesmo que não consigamos conter a doença como aconteceu, ganhamos bastante tempo, conseguimos atrasar a velocidade com que a doença se espalhou”.

Uma doença que se vai continuar a espalhar, com Chris Whitty, o conselheiro chefe do Governo em assuntos médicos, a dizer que no pior cenário 80% da população do Reino Unido vai ter esta infeção. Sabendo isso, agora há uma escolha a fazer. “Ou a infeção se propaga muito rapidamente e temos um pico muito rápido, com muita gente doente ao mesmo tempo – o que tem consequências terríveis para o Serviço Nacional de Saúde, com muitas pessoas vulneráveis que se arriscam a morrer por causa da infeção, sem camas, sem profissionais de saúde disponíveis –; ou então temos um período mais alargado, em que a infeção se alastra devagarinho e os serviços de saúde têm o tempo e a capacidade para responder. Se o fizermos assim, temos mais possibilidade de proteger melhor os mais vulneráveis”, explica Inês Matos Campos.

É com esse objetivo que o Reino Unido entra na fase de adiar. Uma das principais medidas é indicar que todas as pessoas que tenham sintomas, mesmo que leves, devem ficar em casa durante sete dias. Para além disso, a política de como se testa pessoas também muda, passando só para os hospitais e para os doentes mais graves, para confirmar que essas pessoas tem o coronavírus. Por outro lado, a história de viagem deixa de contar, já não é preciso ter viajado ou ter estado em contacto com um viajante proveniente de um sítio como a China, por exemplo, para ser considerado um possível caso de coronavírus.

Medidas que fazem parte de um plano, mas que são ainda assim leves quando comparadas com outros países como Itália, França e, até, Portugal. Leves até tendo tem conta que o primeiro-ministro Boris Johnson deixou o aviso de que muitas famílias iam perder entes queridos antes de tempo.