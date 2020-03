Easyjet anuncia fim da taxa de alteração de voo por causa do coronavírus

A Easyjet anunciou este sábado que por causa da incerteza causada pela pandemia do novo coronavírus, covid-19, vai deixar de aplicar a taxa de alteração de voo que normalmente aplicava.

Numa nota enviada à Renascença, a companhia lowcost garante que continuará a voar para onde for possível, mas que tem alternativas para os voos cancelados ou para quem simplesmente quer mudar os planos.

“Compreendemos que existe muita incerteza com as viagens nesta altura, por isso se tem uma reserva connosco mas prefere não voar, então agora pode mudar o seu voo online e não cobraremos a as taxas de alteração”, explica a companhia, acrescentando que a medida se aplica a todas as reservas existentes e também às novas, até indicação em contrário.

A Easyjet avisa, contudo, que poderá haver diferenças de preço entre os voos que, essas sim, terão de ser pagas.

Nos casos em que os voos tiveram de ser cancelados, os passageiros poderão transferir para voos alternativos sem pagar mais por isso, ou então receber um reembolso. “Onde todos os voos tiveram de ser cancelados por causa das orientações das autoridades locais – como na Itália, por exemplo – estamos a operar voos de resgate para garantir que os passageiros podem regressar a casa”, diz ainda a companhia.