Coronavírus. Presidente da Câmara de Ovar confirma sete profissionais de saúde infetados na cidade

O presidente da Câmara Municipal de Ovar, Salvador Malheiro, recorreu esta sexta-feira às redes sociais para dizer que “de ontem para hoje” houve um “aumento significativo” de casos de infeção pelo novo coronavírus na cidade.

Salvador Malheiro acrescentou que foram realizados testes a 11 profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, administrativos e assistentes operacionais) da Unidade de Saúde Familiar de São João de Ovar e que “sete deles deram positivo” ao novo coronavírus.

“Este facto, complementado com a confirmação da infeção do treinador de futebol do Arada e com os dois casos anteriormente já conhecidos [uma jovem de 17 anos e a mãe foram diagnosticadas com a Covid-19], levou-nos a tomar medidas drásticas”, referiu Salvador Malheiro, anunciando o encerramento da Câmara Municipal de Ovar e de todos os serviços municipais.

“Tivemos que alarmar a população pedindo que fiquem em casa e reduzam o contacto social. Temos que ganhar a luta contra o Vírus!”, conclui Salvador Malheiro na publicação.

A Unidade de Saúde Familiar de São João de Ovar, encerrada na quinta-feira, é a segunda unidade de saúde a fechar portas na cidade devido à doença Covid-19. Na quarta, o Agrupamento de Centros de Saúde Baixo Vouga determinou o encerramento da Unidade de Saúde Familiar Alpha, em São Vicente de Pereira, depois de ter sido registado um caso confirmado de Covid-19.