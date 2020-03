Recuperar a confiança na justiça

Como é sabido, o Conselho Superior da Magistratura (CSM) abriu um processo disciplinar para apurar eventuais falhas na distribuição de processos a juízes do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL). Naturalmente que a gravidade do caso ultrapassa largamente a área meramente disciplinar. Mas os resultados preliminares do processo do CSM trazem a lume matéria importante.

Aquele processo, segundo o jornal “Púbico”, terá detetado no TRL centenas de casos entregues sem sorteio ao longo de 15 anos. Não se trata de uma irregularidade – mas, dado o que já se sabe e é gravíssimo, aumenta a suspeita de que poderá ter havido outros casos de viciação da correta distribuição de processos a juízes daquele tribunal.

Como publicamente reconheceu o presidente do Supremo Tribunal de Justiça e também presidente do CSM, o que se passou na relação de Lisboa abalou profundamente a confiança dos portugueses no nosso sistema de justiça. Até porque as irregularidades já conhecidas ocorreram num tribunal superior, de recurso, onde a exigência de rigor é naturalmente maior.

Talvez a investigação do CSM conclua se houve, ou não, outras graves irregularidades no TRL. E novas investigações porventura nos convençam de que, noutros tribunais de segunda instância, não houve corrupção.

Claro que não se podem investigar todos os processos que passaram pelos tribunais portugueses nos últimos cinco ou dez anos. Mas, pelo menos, investigar o que se passou na segunda instância e, até, no Supremo Tribunal de Justiça, parece indispensável à recuperação da confiança na justiça. E seria um gesto devido aos inúmeros juízes incorruptíveis, que agora são injustamente atingidos por este clima de desconfiança.