Alcoolismo e recuperação

Honestidade, Fé, Entrega, Descoberta, Confissão, Aceitação, Humildade, Boa-vontade, Perdão, Manutenção, Espiritualidade, Serviço.

Estes são os 12 passos de um programa espiritual, não religioso, famoso no mundo inteiro. O caminho de recuperação dos Alcoólicos Anónimos tem ajudado milhões de pessoas ao longo das últimas décadas. A partir dessa experiência, falamos este sábado na Renascença sobre como ajudar (quem não consegue sozinho), a recuperar de alcoolismo, dependências e adições várias. “Que nós estamos aqui / 12 passos para a recuperação” é o nome do novo livro de João Tordo que serve de ponto de partida para esta conversa. A partir de uma viagem profunda à realidade do alcoolismo, João Tordo escreve para a Fundação Francisco Manuel dos Santos um retrato sobre tudo o que envolve uma recuperação e o regresso à vida familiar e social.

Este sábado, às 9h30, no Da Capa à Contracapa, os convidados de José Pedro Frazão são o escritor João Tordo e o médico João Goulão.

O Da Capa à Contracapa é uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.

João Tordo

Nasceu em Lisboa em 1975. Venceu o Prémio Literário José Saramago 2009 com As Três Vidas, tendo sido finalista, com o mesmo livro, do Prémio Portugal Telecom, em 2011. Publicou doze romances. Foi finalista do Prémio Melhor Livro de Ficção Narrativa da Sociedade Portuguesa de Autores (2011 e 2015), do Prémio Literário Fernando Namora (2011, 2012, 2015, 2016), e do Prémio Literário Europeu em 2012. Os seus livros estão publicados em vários países.

João Goulão

Coordenador Nacional para os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool e Diretor Geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, foi Presidente do Conselho de Administração do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT) de 2010 a 2015 e tem uma longa experiência no contexto internacional da Organização das Nações Unidas. Médico de profissão, o Dr. Goulão tem mais de 20 anos de experiência em matéria de política de Drogas, trabalhando na área desde 1987 como médico de Clínica Geral, sendo por isso toda a sua vida profissional dedicada às temáticas da Droga e da Saúde. Integrou igualmente a Comissão que em 1999 preparou o relatório, a partir do qual a primeira Estratégia Portuguesa de Luta contra Droga foi elaborada e que incluiu a proposta de Descriminalização.

