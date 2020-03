Coronavisto de Fora

Com o mundo a braços com a pandemia de Covid-19, Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez relatam a situação nos respetivos países: França e Espanha.

Os dois correspondentes analisam também a resposta europeia para tentar conter o coronavírus e a gravidade quase oposta que o problema parece assumir em Itália e num país como a Alemanha.

No caso português, Olivier e Begoña olham com receio para a capacidade do Serviço Nacional de Saúde e comentam as medidas entretanto anunciadas pelo Governo, incluindo o encerramento de escolas.