Tenho bilhete para um espetáculo que foi cancelado. O que posso fazer?

Numa fase em que tudo está a quente ainda, ninguém quer avançar valores de prejuízos no setor cultural, mas comenta-se já no meio o impacto negativo que o novo coronavírus terá na indústria criativa. Desde concertos de músicos internacionais que tiveram de ser desmarcados e cujas viagens e toda a logística já estava tratada, até aos prejuízos de bilheteira, tudo são contas de subtrair no impacto que a pandemia está a ter.

Também abertas continuam muitas exposições , desde logo as da Culturgest, bem como a de arquitetura na Garagem Sul do Centro Cultural de Belém que também suspendeu a restante atividade de espetáculos e do Centro de Congressos.

Instituições como a Fundação Calouste Gulbenkian ou Serralves anunciaram a suspensão das suas atividades, desde concertos até ao encerramento de portas dos seus espaços museológicos; também as autarquias do Porto e Lisboa optaram por fechar algumas das salas de espetáculo como o Teatro Rivoli ou o Cinema São Jorge.

Os comunicados sucedem-se. “Cancelamento”, “Encerramento”, “Suspensão”, “Adiamento” são palavras que as instituições culturais e produtores de espetáculos repetem por estes dias em que o mundo responde à pandemia do novo coronavírus.

Os dois teatros nacionais suspenderam todas as atividades e espetáculos até ao dia 6 de abril. Em comunicado as duas administrações indicam que o público pode ser reembolsado do valor dos bilhetes já adquiridos. No caso de Lisboa, deverá contactar a bilheteira do Teatro através do número 800 213 250 ou do e-mailbilheteira@tndm.pt e no caso do Porto, deverá entrar em contacto com os serviços de bilheteira, através do número grátis 800 10 8675 ou do e-mail bilheteira@tnsj.pt . Ambos os teatros preveem também a hipótese de reagendamento de ingressos.

Até ao dia 3 de abril a Casa da Música, no Porto cancelou todos os espetáculos na Sala Suggia e no espaço do Café. Como medida preventiva a Fundação anuncia em comunicado que foram limitadas as visitas ao edifício e á zona de restauração. Quanto aos bilhetes haverá reembolso. A Casa da Música indica que o valor é devolvido “presencialmente na bilheteira da Casa da Música, se aí foram adquiridos, ou eletronicamente, se foram obtidos online”.

A Gulbenkian decidiu encerrar todos os espaços expositivos – Museu Gulbenkian e exposições temporárias -, a Biblioteca de Arte e cancelar todas as atividades educativas até 3 de abril, data em que irá reavaliar a situação face à evolução epidemiológica. Também suspensa está a temporada de música. Um dos concertos afetados é o da pianista Maria João Pires no dia 21 de março.

Ministério da Cultura confirma esta sexta-feira 13, em comunicado, o encerramento imediato do Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém e Museu Nacional de Arqueologia. A decisão é tomada “Devido ao elevado afluxo e concentração de pessoas no espaço público envolvente e no interior dos museus” e monumentos de Belém. A mesma nota da conta que a Direção-Geral do Património irá seguir as indicações da DGS quanto aos restantes museus, monumentos e palácios.

Também instituições culturais do Estado estão a parar. Esta sexta-feira, os dois teatro nacionais, o D.Maria II, em Lisboa e o São João, no Porto anunciaram o fechar de portas. Em comunicados idênticos as duas salas de espetáculo asseguram que honraram os compromissos financeiros com trabalhadores e com companhias, artistas e técnicos independentes, apesar da suspensão da atividade.

Uma das iniciativas que ia encher Lisboa por estes dias era o MIL – Lisbon Interntional Music Network que em comunicado a propósito do cancelamento da quarta edição refere que: “é inegável o forte impacto global que esta epidemia está a ter. As consequências para o setor cultural e a circulação de artistas são já bem visíveis a nível nacional e internacional. Queremos deixar uma mensagem de força e solidariedade a todas as salas de espetáculo, clubes, festivais, artistas e demais intervenientes”.

CCB encerra parcialmente até 5 de abril

No esforço conjunto de conter o Covid-19, o Centro Cultural de Belém cancelou todos os espetáculos e conferências até 5 de abril. Mantêm-se abertas as exposições de arquitetura da Garagem Sul e Fábrica das Artes. O CCB garante que irá tentar, se possível reagendar os espetáculos. A ópera “A Valquíria”, uma coprodução entre a Fundação CCB e a OPART que ia levar ao grande auditório o coro do Teatro Nacional de São Carlos foi adiada para os dias 22 e 25 de outubro.

Culturgest a meio gás até 3 de abril

Todos os espetáculos e atividades na Culturgest, em Lisboa, estão suspensas até 3 de abril. Excepção feita para a conferência de Daniel Christian Wahl dia 13 que será transmitida em live streaming, bem como as exposições que vão continuar abertas ao público.

Experiência Meet Vincent Van Gogh suspensa temporariamente

Reabre a visitas a 1 de abril a exposição digital e interativa Meet Vincent Van Gogh. A produtora UAU informa em comunicado que "os bilhetes adquiridos para este período de encerramento serão válidos a partir de 1 de abril e até 31 de maio, sem ser necessário proceder à troca antecipada dos bilhetes. Os eventuais pedidos de reembolso terão de ser feitos entre 1 e 30 de abril, no local de aquisição dos mesmos".

Capicua com concertos de Aveiro e Porto adiados

Os espetadores que já compraram bilhetes para os concertos de Capicua em Aveiro, a 20 de março, e no Porto, a 4 de abril podem pedir o reembolso, mas também poderão optar por guardar os bilhetes que serão válidos para o reagendamento dos espetáculos, em datas a anunciar. A informação é prestada pela produtora Radar de Sons.

Museu do Oriente cancela espetáculos e atividades

Até 4 de abril, e seguindo as orientações da Direcção-Geral da Saúde, a Fundação Oriente decidiu cancelar todos os espetáculos, eventos e atividades no Museu do Oriente e no Convento da Arrábida. Em comunicado indicam que “os pedidos de reembolso de pagamentos efetuados relativos a iniciativas canceladas devem ser dirigidos aos serviços do Museu do Oriente, através do e-mail info@foriente.pt” .

De portas abertas ao publico mantêm-se a área expositiva do Museu do Oriente, o Centro de Documentação António Alçada Baptista e serviços como a loja, restaurante e cafetaria. Também o Convento da Arrábida se mantém aberto para visitas, com algumas condicionantes.

Teatro Municipal do Porto cancela programação até 3 de abril.

A programação do Teatro Rivoli e do Teatro do Campo Alegre foi cancelada até 3 de abril. Em comunicado a organização do Teatro Municipal do Porto que integra as duas salas refere que os bilhetes já comprados podem ser reembolsados. O público pode também trocar a entrada para espetáculos em datas futuras.

Teatro da Trindade suspende musical Chicago e outros espetáculos

A atividade do Teatro da Trindade INATEL está suspensa até 5 de abril. Em comunicado, aquela sala informa que “o musical Chicago, o concerto de Ava Rocha, no âmbito do Ciclo Mundos, e a primeira semana de apresentações do espetáculo Amado Monstro foram cancelados”. Se já tinha bilhetes pode entre o dia 14 de março e o dia 17 de abril trocar ou pedir o reembolso no local onde comprou a entrada. No caso do musical Chicago que terá nova temporada em setembro, os espectadores, “portadores de bilhetes comprados até ao dia 29 de março, podem trocá-los para qualquer uma das apresentações da temporada de setembro”.

Teatro São Luiz em Lisboa encerrado até 3 de abril

O São Luiz Teatro Municipal cancelou espetáculos e outras atividades e vai ficar fechado até 3 de abril. Na sequência do Plano Nacional de Resposta ao novo Coronavírus e seguindo as indicações da Câmara Municipal de Lisboa, em comunicado a direção do teatro confirma que quem adquiriu bilhetes poderá pedir reembolso.