Salvador Sobral “oferece” concerto para quem está em isolamento

O músico Salvador Sobral vai oferecer um concerto a todos os que estão em isolamento, em casa.

O músico anunciou na sua conta do Facebook que vai dar um concerto com o músico André Santos, que será transmitido em streaming, a partir de uma sala familiar.

“Numa altura em que muitos estão de quarentena, quer voluntária, quer involuntária”, lê-se no post, os artistas decidiram juntar-se “para um concerto da Quintas das Canções em Live Streaming”.

O começo do concerto está marcado para as 21h30 e será transmitida através das redes sociais do Salvador Sobral.