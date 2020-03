Santuário de Fátima suspende celebrações

Estão suspensas “todas as celebrações” em Fátima, incluindo a recitação do terço na Capelinha das Aparições. “É uma suspensão imediata, com efeitos a partir de amanhã”, e abrangendo todos os espaços do Santuário, anunciou a responsável pela comunicação, que não soube dizer até quando vigorará a medida.

Em declarações aos jornalistas, Carmo Rodeia explicou que a decisão foi tomada tendo em conta tudo o que já foi determinado neste momento de “especial excepcionalidade” no país.

“Hoje já tínhamos transferido a missa das 11 horas, que é a mais participada, da Basílica da Santíssima Trindade para a Capelinha das Aparições, por ser um espaço mais amplo e aberto, que permitia algum conforto aos peregrinos, cumprindo aquele que é um desígnio deste tempo de contigência, que é o distanciamento social. Mas dadas as atuais circunstâncias, o Santuário decidiu suspender todas as celebrações litúrgicas”, esclareceu aquela responsável, lembrando que apesar de deixar de haver “qualquer tipo de celebração nos espaços do Santuário”, as pessoas podem continuar a seguir a página oficial www.fatima.pt que “em permanência, 24 sobre 24 horas, faz a transmissão da imagem da capelinha das aparições”.

Carmo Rodeia não esclareceu se as basílicas vão ficar fechadas, nem avançou se o Santuário pondera, por exemplo, a transmissão do terço a partir de algum local mais recatado, divulgando-o através dos meios digitais ao dispor. Para já hoje ainda se mantém a transmissão do terço da Capelinha em direto na Renascença, às 18h30.