Renascença passa a transmitir missa diária na rádio

A Renascença vai passar a transmitir missa diária a partir de segunda-feira, para ajudar os fiéis a fazer face à suspensão de missas públicas em Portugal.

A Conferência Episcopal Portuguesa suspendeu esta sexta-feira todas as missas públicas, mas os padres podem ainda celebrar de forma privada. Os fiéis são convidados a manter-se em suas casas para evitar riscos de contágio do novo coronavírus.

Tal como acontece já com pessoas que por outras razões – como doença ou falta de meios de mobilidade – não conseguem deslocar-se às igrejas, a Igreja convida as pessoas a assistir à missa pela rádio, televisão ou internet.

Felizmente, em Portugal não há falta de alternativas para quem quiser seguir essa indicação.

A Renascença continuará a transmitir a missa dominical todos os domingos às 11h mas, precisamente para ir ao encontro das necessidades do seu auditório, passará a transmitir missa todos os restantes dias da semana, às 12h, a partir da capela do grupo, em Lisboa. Para além das diferentes frequências em território nacional, pode escutar a Renascença pela internet, clicando aqui.

Se vive na região, pode também acompanhar a missa na Rádio Vagos, 88.8 FM, às 10h30.

A RTP e a TVI, que costumam transmitir missas públicas ao domingo, também deverão continuar a fazê-lo. A Renascença apurou que a RTP deverá transmitir missas celebradas da igreja do Cristo Rei, na Portela, mantendo o horário habitual das 10h30 de domingo. A TVI estará à procura de uma solução semelhante, mas deve manter o horário das 11h00 de domingo.

A Canção Nova transmite missa diariamente, às 11h00, tanto na televisão como na rádio. Contudo, estas celebrações costumam ser as do santuário de Fátima, que entretanto foram suspensas, mas o Santuário comprometeu-se a tentar encontrar forma de celebrar pelo menos uma vez por dia. A Renascença tentou contactar a Canção Nova para confirmar se a programação se mantém, mas não obteve resposta.

Para além dos canais de televisão e de rádio habituais, tem também várias possibilidades de paróquias que transmitem missas online, em streaming. É o caso do Seminário Maior de Coimbra, que transmite a sua missa das 11h.

A arquidiocese de Braga também anunciou que vai transmitir uma missa por dia através da sua página do Facebook. De segunda a sábado, às 18h e ao domingo às 11h, celebradas ou pelo D. Jorge Ortiga, ou pelo seu bispo auxiliar, D. Nuno Almeida.

A Igreja de Santo António, em Lisboa, tem um serviço de streaming permanente e a missa será celebrada às 11h e às 17h.

A Paróquia de Nossa Senhora do Amparo, em Benfica, também já avisou que transmitirá missa e vésperas de segunda a sexta às 19h15, missa sábado às 19h00 e domingo às 18h00.

Os que preferem celebrações segundo a forma extraordinária do rito romano podem assistir por streaming de segunda a sábado às 17h30 ao domingo às 10h na Casa de Roma do Instituto do Bom Pastor.

Esta não será uma lista exaustiva, mas se tem conhecimento de mais opções, não deixe de os partilhar nos comentários.

[Notícia atualizada às 17h03]