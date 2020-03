​Diocese de Bragança-Miranda adota medidas para prevenir e combater o coronavírus

Veja também:

A Diocese de Bragança-Miranda manifesta-se “solidária e próxima de cada pessoa, partilha a preocupação comum diante da emergência de saúde pública, em total colaboração com as autoridades sanitárias e civis para barrar o contágio da epidemia viral, o coronavírus, Covid 19” e, nesse sentido, decidiu adotar algumas medidas de prevenção.

Na informação enviada à Renascença, o bispo de Bragança-Miranda, D. José Cordeiro, faz saber que foram suspensas todas as atividades da catequese nas paróquias das Unidades Pastorais, movimentos e grupos eclesiais e cancelados os encontros diocesanos da Lectio Divina.

O bispo diocesano aconselha ao adiamento das “celebrações da penitência nas fórmulas rituais de um só penitente com confissão e absolvição individual e comunitárias com confissão e absolvição individual”, assinalando que não é permitido “a fórmula ritual da celebração comunitária com confissão e absolvição geral”.

D. José Cordeiro recomenda que se acautelem “as celebrações com a participação ativa do povo, “protegendo as pessoas idosas e mais vulneráveis ao garantir o devido intervalo de segurança entre os fiéis”.

“Nestes dias, a Igreja pode celebrar a Eucaristia quotidiana sem povo, mas sempre por todo o povo”, assinala o prelado.

O bispo da Diocese de Bragança-Miranda aconselha “um cuidado acrescido em relação à celebração dos outros sacramentos e sacramentais, nomeadamente batismos e exéquias, participando a família e as pessoas mais próximas” e o reforço da “limpeza e higiene nas igrejas e capelas em ordem ao culto eucarístico fora da missa e oração pessoal diante do Santíssimo Sacramento”.

Aos sacerdotes, diáconos e ministros extraordinários da comunhão é pedido que cumpram todas as normas de higienização emanadas pela Direção Geral de Saúde, “aplicando-as antes e depois de distribuir a comunhão às pessoas doentes e o Viático aos moribundos”.