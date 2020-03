CDS e Chega querem fechar Parlamento

Foi, entretanto, convocada uma conferência de líderes extraordinária, para esta tarde, a seguir aos trabalhos do dia. Fontes parlamentares indicam que pelo menos CDS e Chega defendem encerramento total, o PSD não propõe, mas acompanha. Bloco de Esquerda e PS vão propor uma redução ao mínimo dos serviços, numa espécie de comissão permanente, como acontece durante as férias parlamentares.

Apesar da insistência de alguns partidos, sobretudo à direita, a Renascença sabe que o Presidente da Assembleia da República tem resistido, e - de acordo com fontes parlamentares - o PCP tem estado ao lado de Ferro Rodrigues.

O Parlamento prepara-se para tomar medidas que permitam cumprir as indicações das autoridades de saúde no que diz respeito desde logo ao distanciamento social.

Esta sexta-feira de manhã, num debate sobre ruído e movimentos aeroportuários, o deputado João Almeida não deixou de registar o facto de o Parlamento estar a incumprir tudo o que são as recomendações dadas pelas autoridades sanitárias.

"Um mau exemplo que o Parlamento de Portugal está a dar", sublinhou o deputado, apontando como o exemplo o debate desta manhã em que os membros do governo estavam sentados com uma cadeira de intervalo para respeitar essa distância de contacto, ao passo que deputados, jornalistas e funcionários do Parlamento continuam sentados lado a lado.