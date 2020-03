Portugal tem 112 infetados com coronavírus. São mais 34 novos casos

Filipe

13 mar, 2020 évora 13:08

Ou fecham tudo de vez e decretam uma espécie de Lei Marcial onde implique que o ajuntamento de mais de 4 pessoas seja proibido ou então daqui a uns meses , andam a contar os mortos e a culpar o que falhou . O exemplo , foi ontem o Ministro da Educação dizer que os professores continuam a trabalhar nas escolas e o restante pessoal , pois já não tinham lá as crianças , podiam andar distantes uns dos outros . Ora Sr. Ministro da Educação , os Professores e outros funcionários das escolas estão por acaso proibidos de terem filhos ? Sendo assim quem fica com eles em casa ? Andam a remediar a situação para não e alegadamente prejudicar a economia do país ... mas eu vos digo , se for preciso tem de fechar a AutoEuropa ao contrario da vontade do Presidente da Cruz Vermelha , onde anunciou . Querem Portugueses mortos para depois pouparem no pagamento de pensões?