Ministério dos Negócios Estrangeiros cria linha especial por causa do coronavírus

O Ministério dos Negócios Estrangeiros anunciou esta sexta-feira a criação de uma linha especial por causa do coronavírus.

A abertura da linha e endereço de email é justificada com o facto de haver portugueses radicados em países que estão a ser afetados pela pandemia de covid-19 e que precisam de apoio, ou de esclarecimentos, do Governo português, nomeadamente para regressar a casa.

Numa nota enviada à Renascença, o MNE diz que “com o objetivo de dar apoio aos portugueses que se encontrem transitoriamente em viagem no estrangeiro e necessitem de ajuda para regresso a Portugal, o Ministério dos Negócios Estrangeiros criou a linha de emergência COVID-19, serviço assente no endereço de e-mail e na linha telefónica +351 217 929 755”.

“Esta linha de emergência para viajantes estará disponível em dias úteis, entre as 9h e as 17h, e, fora deste horário, será complementada pela atividade do Gabinete de Emergência Consular (GEC) em funcionamento 24 horas por dia”, diz ainda o Ministério.

O Governo explica ainda que a linha destina-se unicamente a tratar de assuntos relacionados com o coronavírus, e não servirá para tratar de outras matérias, como a renovação ou emissão de cartões de identificação ou de passaportes.