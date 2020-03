Greve da função pública está suspensa por causa do coronavírus

A Frente Comum decidiu suspender a greve da Função Pública agendada para sexta-feira, dia 20 por causa do coronavírus.

Em comunicado, a Frente Comum justifica a decisão com o momento que se vive em Portugal em que um conjunto alargado de serviços públicos vai ser encerrado devido à fase de contenção da infeção do novo coronavírus.

A Frente Comum, que reúne sindicatos de trabalhadores da Administração Pública filiados ou afetos à CGTP, reafirma que se mantêm todas as razões para a greve. Por isso garante que será dada continuidade à luta por melhores salários, valorização das carreiras e uma efetiva negociação e em defesa dos serviços públicos.

Em relação à COVID-19, a organização sindical exige que sejam garantidas aos trabalhadores todas as condições de proteção individual e tomadas as medidas necessárias de contenção da propagação do vírus nos serviços públicos.

Entretanto, a Frente Comum vai pedir uma reunião urgente à Ministra da modernização do estado e da Administração Pública para esclarecer as medidas tomadas pelo Governo que visam os trabalhadores do setor.

[Notícia atualizada às 17h57]