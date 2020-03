Coronavírus. ​Bastonário arrasa Conselho Nacional de Saúde Pública

“Incompreensível”. É assim que o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, define a posição do Conselho Nacional de Saúde Pública (CNSP) de não recomendar ao Governo o encerramento de todas as escolas devido ao novo coronavírus.

O bastonário considera que esta questão das escolas peca por tardia, mas não põe em causa o Ministério da Saúde. No entanto, coloca evidência a existência de problemas de aconselhamento.

“Não queria falar em descoordenação. Até agora, a sra. diretora-geral da Saúde e a sra. ministra e o Governo, como um todo, tomaram as decisões que acharam mais adequadas. O que me deixa mais preocupado, além do atraso destas medidas, é o facto de provavelmente estas pessoas que estão a tomar decisões estão a ser aconselhadas pelo Conselho Nacional de Saúde Pública e as coisas podem correr menos bem. Espero que daqui para a frente haja um diálogo maior”, defende Miguel Guimarães.

Esta semana, a Organização Mundial de Saúde declarou a doença Covid-19 como uma pandemia e na quinta-feira à noite o Governo português declarou estado de alerta.

Desde dezembro do ano passado, o novo coronavírus infetou mais de 131 mil pessoas, das quais mais de metade recuperou da doença. A Covid-19 provocou quase cinco mil mortos em todo mundo.

Em Portugal, os últimos números da Direção-geral de Saúde apontam para 112 doentes, não havendo até ao momento registo de qualquer morte.